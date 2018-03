Challenger Panama City: Il Tabellone di Quali. Al via un azzurro

Challenger Panama City | Terra | $50.000

(1) Londero, Juan Ignacio vs Bye

Gomez, Lucas vs (WC) Gutierrez, Esteban

(WC) Mejia, Nicolas vs Galdos, Sergio

Maytin, Roberto vs (5) Mantilla, Felipe

(2) Rodriguez, Cristian vs Bye

Romboli, Fernando vs Neis, Fabricio

(WC) Gomez, Luis vs Lammons, Nathaniel

Igoshin, Alexander vs (7) Agamenone, Franco

(3) Torebko, Peter vs Bye

Lawson, Alex vs Sergeyev, Ivan

Gomez, Alejandro vs Martinez, Luis David

Echazu, Mauricio vs (6) Bortolotti, Marco

(4) Song, Evan vs Bye

Zukas, Matias vs Dzhanashia, Shalva

(WC) Hach Verdugo, Hans vs (WC) Ramirez Cumaco, Gonzalo

Krainik, Pavel vs (8) Pasha, Nathan

1. Alex Lawsonvs Ivan Sergeyev2. [WC] Hans Hach Verdugovs [WC] Gonzalo Ramirez Cumaco3. Lucas Gomezvs [WC] Esteban Gutierrez4. [3] Peter Torebkovs Alex LawsonOR Ivan Sergeyev(non prima ore: 20:00)5. [1] Juan Ignacio Londerovs Lucas GomezOR [WC] Esteban Gutierrez(non prima ore: 21:30)

Cancha 1 – Ora italiana: 16:30 (ora locale: 9:30 am)

1. Mauricio Echazu vs [6] Marco Bortolotti

2. [WC] Luis Gomez vs Nathaniel Lammons

3. Fernando Romboli vs Fabricio Neis

4. Alejandro Gomez OR Luis David Martinez vs Mauricio Echazu OR [6] Marco Bortolotti (non prima ore: 20:00)

5. [2] Cristian Rodriguez vs Fernando Romboli OR Fabricio Neis (non prima ore: 21:30)

Cancha 2 – Ora italiana: 16:30 (ora locale: 9:30 am)

1. Alejandro Gomez vs Luis David Martinez

2. Alexander Igoshin vs [7] Franco Agamenone

3. [WC] Nicolas Mejia vs Sergio Galdos

4. [4] Evan Song vs Matias Zukas OR Shalva Dzhanashia (non prima ore: 20:00)

5. [WC] Luis Gomez OR Nathaniel Lammons vs Alexander Igoshin OR [7] Franco Agamenone (non prima ore: 21:30)

Cancha 3 – Ora italiana: 16:30 (ora locale: 9:30 am)

1. Matias Zukas vs Shalva Dzhanashia

2. Pavel Krainik vs [8] Nathan Pasha

3. Roberto Maytin vs [5] Felipe Mantilla

4. [WC] Hans Hach Verdugo OR [WC] Gonzalo Ramirez Cumaco vs Pavel Krainik OR [8] Nathan Pasha (non prima ore: 20:00)

5. [WC] Nicolas Mejia OR Sergio Galdos vs Roberto Maytin OR [5] Felipe Mantilla (non prima ore: 21:30)