Challenger Alicante: Il Tabellone di Quali. Sono quattro gli azzurri al via

Challenger Alicante| Terra | $43.000

(1) Djere, Laslo vs Karatsev, Aslan

Barranco Cosano, Javier vs Jahn, Jeremy

Cervantes, Inigo vs Gakhov, Ivan

Samper-Montana, Jordi vs (8) Quinzi, Gianluigi

(2) De Greef, Arthur vs Giner, Marc

(WC) Sanchez Jover, Carlos vs Gaio, Federico

Gimeno-Traver, Daniel vs Desein, Niels

(WC) Pla Malfeito, Jaume vs (5) Trungelliti, Marco

(3) Donati, Matteo vs Benchetrit, Elliot

(WC) Correia, Jordan vs (WC) Romero De Avila Senise, Alberto

Chazal, Maxime vs Moroni, Gian Marco

Toledo Bague, Pol vs (7) Coppejans, Kimmer

(4) Cachin, Pedro vs Popyrin, Alexei

Gomez-Herrera, Carlos vs Olaso, Guillermo

(WC) Semmler, Miguel vs Vilella Martinez, Mario

(WC) Vega Hernandez, David vs (6) Gutierrez-Ferrol, Sergio

PISTA 2 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [WC] Carlos Sanchez Jover vs Federico Gaio

2. Daniel Gimeno-Traver vs Niels Desein (non prima ore: 11:30)

3. [WC] Jordan Correia vs [WC] Alberto Romero De Avila Senise

4. Inigo Cervantes vs Ivan Gakhov

PISTA 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [WC] Miguel Semmler vs Mario Vilella Martinez

2. [WC] Jaume Pla Malfeito vs [5] Marco Trungelliti (non prima ore: 11:30)

3. [1] Laslo Djere vs Aslan Karatsev

4. Maxime Chazal vs Gian Marco Moroni

PISTA 6 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [WC] David Vega Hernandez vs [6] Sergio Gutierrez-Ferrol

2. Carlos Gomez-Herrera vs Guillermo Olaso (non prima ore: 11:30)

3. Javier Barranco Cosano vs Jeremy Jahn

4. Jordi Samper-Montana vs [8] Gianluigi Quinzi

PISTA 7 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [2] Arthur De Greef vs Marc Giner

2. [4] Pedro Cachin vs Alexei Popyrin (non prima ore: 11:30)

3. [3] Matteo Donati vs Elliot Benchetrit

4. Pol Toledo Bague vs [7] Kimmer Coppejans