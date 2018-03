Pablo Carreno Busta e le belle parole su Rafael Nadal

Pablo Carreno Busta ha avuto grandi parole su Rafa Nadal.

Nadal, che tornerà alle competizioni la prossima settimana in Coppa Davis, ha avuto apprezzamenti da Pablo.

“Non solo per me, ma per tutti i giocatori spagnoli, abbiamo una grande possibilità di entrare in contatto con un grande campione come lui. È sempre lì quando abbiamo bisogno di lui. È uno dei migliori giocatori di tennis della storia, quindi è un onore essere un suo connazionale”.