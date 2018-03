La stagione sul rosso: favoriti e outsiders

La stagione sulla terra battuta bussa alla porta del grande tennis: manca infatti davvero poco all’inizio dei tornei più importanti del rosso, con la tranche europea dei Masters1000 ormai prossima, senza dimenticare l’importante ATP500 di Barcelona, un torneo che vede fra i suoi partecipanti i migliori esponenti della superficie e che fornisce sempre indicazioni preziose. Ma chi saranno i protagonisti che si daranno battaglia sul campo?

Incertezza riguardo Rafa Nadal: trapelano foto e video del maiorchino alle prese con gli allenamenti per tornare giusto in tempo per il momento clou del suo anno (è stato anche convocato in Davis contro la Germania), con fonti a lui vicine che incitano all’ottimismo e preannunciano un Rafa Nadal che andrà ovviamente in crescendo di condizione e con il peggio dell’ultimo infortunio ormai smaltito e alle spalle. Se effettivamente Nadal riuscirà a ripartire ancora una volta, il favorito d’obbligo per la terra battuta è ancora lui: forse non ci sarà la supremazia schiacciante degli anni passati, ma sinceramente…chi potrà impensierirlo? Con Federer che si è chiamato fuori dai giochi fino al ritorno sull’erba (contro lo svizzero ci sarebbe stato da soffrire anche sul rosso…), Murray out, Djokovic e Wawrinka in cerca della propria identità post infortuni, gli outsiders sgomitano e cercano di ritagliarsi il proprio posto al sole: ma chi fra i tanti pretendenti al trono sarà il vero anti-Nadal?

Dominic Thiem su tutti: l’austriaco costruisce la sua classifica sulla costanza di buoni risultati sparsi durante l’anno ma soprattutto sugli acuti da terra battuta, la superficie su cui negli ultimi anni ha raccolto i successi più grandi. Sulla terra rossa è stato per me il vero antagonista del maiorchino nel 2017 e se rivedendo il rosso ritroverà anche un pizzico di convinzione ultimamente smarrita potrà impensierire il giocatore spagnolo. È il momento per il classe ’93 Thiem di fare la voce grossa e provare a piazzare l’acuto, Rafa permettendo…

E gli altri? Non si può non tenere in conto il crescendo di condizione di Carreno Busta, che ha cominciato il 2018 con il freno a mano tirato ma che con il profumo del rosso sembra ritrovare le sensazioni del magico 2017 che lo ha portato alla top10. C’è l’incognita Goffin, alle prese con un problema oftalmologico ma che se dovesse recuperare è sempre da temere sul rosso (vedasi la semifinale di Montecarlo e i quarti di Madrid nel 2017). E poi l’argentino Schwartzmann in un crescita tremenda, il connazionale Del Potro ammirato nei primi due Masters1000 dell’anno (reggerà il ritmo?), i NextGen Zverev, Chung e Coric e perché no, il nostro Fabio Fognini, che se vuole veramente ambire alla top10 deve proprio sulla terra rossa europea cambiare marcia, sperando in buoni sorteggi e un pizzico di fortuna che non lo metta di fronte a impegni difficili già nei primi turni (in questo la buona classifica dovrebbe permettere teste di serie importanti in tutti tornei disputati), per incrementare una classifica e un bottino di punti con poche significative cambiali in scadenza.

Come non mai, si preannuncia una stagione sul rosso incerta…

Alessandro Orecchio