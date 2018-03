Marion Bartoli torna ad allenarsi e suona la carica: “Rientrerò a Birmingham ma solo se sarò al 100%”

Un infortunio all’anca, patito al Madison Square Garden durante l’esibizione “Tie-Break Tens”, aveva fatto slittare il suo rientro alle competizioni. Fortunatamente ora per Marion Bartoli il peggio sembra essere passato e il recupero prosegue per il meglio. Avvistata a Saint-Brieuc, dove è in corso questa settimana un torneo Challenger, la francese gode ora di buona salute. In compagnia del coach Rodolphe Gilbert – al seguito della promessa locale Ugo Humbert -, Bartoli ha dichiarato ai media francesi di sentirsi decisamente meglio: “Ho accusato questo infortunio nell’incontro con Serena Williams a New York. Per tre settimane non potevo colpire la palla a causa del dolore all’anca ma ora tutto va molto meglio. Sono tornata a lavorare da lunedì e conto di poter rientrare per Birmingham”.

La tennista transalpina, che non gioca un match ufficiale WTA dall’agosto del 2013, ha precisato di non voler essere protagonista di nessuna comparsa: “Dopo il Roland Garros, dove mi calerò nei panni di commentatrice, è possibile che vada a giocare sull’erba. Il mio obiettivo è essere pronta per il torneo di Birmingham (manifestazione in programma dal 18 al 24 giugno, ndr). Sono una persona competitiva. Voglio scendere sul campo e giocare ma non mi accontento di essere al 40% del mio livello. Così non mi interessa affatto. Preferisco prendermi tempo per essere pronta al 100% piuttosto che affrettare il rientro e fare le cose a metà”.

Luca Fiorino