ITF Junior “Città di Firenze”: scattate le qualificazioni

Sono iniziate questa mattina le qualificazioni del torneo Internazionale Giovanile “Città di Firenze”, giunto alla quarantatreesima edizione.

Sui campi in terra battuta del CT Firenze, ben sessantaquattro giocatori, equamente divisi tra tabellone maschile e femminile, si sono esibiti negli incontri di primo turno.

Non sono mancate le sorprese, in particolare fra i ragazzi con Luca Nardi (classe 2003) che si è tolto una grande soddisfazione superando in due set il danese Sebastian Grundtvig, n.273 del ranking mondiale Juniores e terza testa di serie del tabellone cadetto.

La giovane promessa azzurra tornerà in campo domani mattina contro il croato Devald, vittorioso in rimonta su Bellucci.

Passando al torneo femminile, da segnalare le sconfitte di Linda Alessi e Chiara Girelli, rispettivamente numero sei e sette del seeding: la prima è stata sconfitta dalla connazionale Ruggeri per 6-3 1-6 6-2, la seconda ha perso contro la giocatrice del Liechtenstein Zund 6-2 6-2.

TORNEO MASCHILE – 1T QUALIFICAZIONI:

Puskar (1,SVK) b. Maestrelli (ITA) 3-6 7-6(7) 6-3

Riedi (SUI) b. Cugini (ITA) 6-1 6-1

Stepanic (CRO) b. De Bernardis (ITA) 6-0 6-7(5) 7-6(4)

Cobolli (6,ITA) b. Thurner (GER) 6-4 6-1

Ferrari (2,ITA) b. Planinsek (SLO) 6-3 6-4

Passaro (ITA) b. Stricker (SUI) 4-6 6-1 7-6(3)

Peruffo (ITA) b. Cacciapuoti (ITA) 5-7 6-2 7-6(7)

Hellum Lilleengen (5,NOR) b. Pieri (ITA) 6-4 4-6 6-3

Nardi (ITA) b. Grundtvig (3,DEN) 6-2 7-6(3)

Devald (CRO) b. Bellucci (ITA) 4-6 6-2 6-2

Kym (SUI) b. Gelli (ITA) 6-0 6-0

La Vela (7,ITA) b. Groener (NOR) 6-4 6-2

Ortenzi (4,ITA) b. Milicevic (SRB) 6-2 6-2

Krolo (GER) b. Fiorentini (ITA) 7-5 6-2

Moroni (ITA) b. Matic (CRO) 6-0 6-4

Emesz (AUT) vs Rottoli (8,ITA) – DA CONCLUDERE

__________________

TORNEO FEMMINILE – 1T QUALIFICAZIONI:

Gemovic (1,SRB) b. Parducci (ITA) 6-0 6-1

Cherubini (ITA) b. Stella (ITA) 6-1 6-0

Dessolis (ITA) b. Trbeznik (SLO) 6-4 3-6 7-5

Ruggeri (ITA) b. Alessi (6,ITA) 6-3 1-6 6-2

Glavas (2,SLO) b. Raffaeta (ITA) 6-3 6-1

Gaggini (ITA) b. Gubertini (ITA) 6-2 6-2

Colombo (ITA) b. Anghel (ITA) 7-6(5) 4-6 7-6(6)

Zund (LIE) b. Girelli (7,ITA) 6-2 6-2

Cvetkovic (3,SLO) b. Sposetti (ITA) 6-4 6-0

Tagliente (ITA) b. Cagnazzo (ITA) 6-4 7-5

De Ponti (ITA) b. Casucci (ITA) 6-1 7-5

Skorokhodova (5,UKR) b. Carbonaro (ITA) 6-7(5) 6-3 6-2

Smith (5,AUS) vs Cavelli (ITA) – DA CONCLUDERE

Raggi (ITA) b. Medeghini (ITA) 3-6 6-2 7-6(4)

Zingale (ITA) b. Caselli (ITA) 6-4 6-2

Zantedeschi (8,ITA) b. Jaskova (SVK) 6-3 6-1

Lorenzo Carini