Masters 1000 Miami: Fognini cede rapidamente in due set a Kyrgios, troppo solido al servizio l’australiano

Nick Kyrgios supera nettamente Fabio Fognini in due set nel terzo turno del 1000 di Miami. Che il match potesse essere molto complicato per l’azzurro era scontato, vista la caratura del rivale sul cemento. Tuttavia Nick non scende in campo tutti i giorni con la massima concentrazione ed efficacia, può regalare molto, può perdersi in pause che finora l’hanno assai penalizzato in carriera. Purtroppo per Fabio oggi Kyrgios ha giocato una partita estremamente positiva, sia sul piano tecnico che tattico. E’ stato molto focalizzato sul match, non concedendo niente nei suoi turni di servizio, non lasciando mai cadere la tensione. Ha preso immediatamente ritmo con la battuta, non tenendo nemmeno una percentuale di prime altissime ma prendendosi enormi rischi con le seconde, di fatto “prime mascherate”. Una volta ottenuto il break al primo turno di servizio dell’azzurro, la partita è andata totalmente sui binari a lui congeniali. Ha scambiato poco, non ha volutamente mai dato ritmo a Fognini, che non è mai davvero entrato in partita. Non è nemmeno facile rimproverare qualcosa all’azzurro. Sicuramente, conoscendo il tennis del rivale, doveva prestare la massima attenzione all’avvio sul suo servizio. Kyrgios è un classico “front runner”: se scatta per primo dai blocchi, rischi di non riprenderlo. E purtroppo così è andata. Forte del vantaggio, non ha concesso una sola palla break in tutto il match, ed i giochi arrivati ai vantaggi sul suo servizio sono stati una manciata. Forse gli unici appunti (minimi) che si può rivolgere a Fognini è di non aver provato a sporcare maggiormente lo scambio, e (perso per perso) di non aver preso il massimo rischio alla risposta. Imbroccando un paio di pallate, chissà che potesse arrivare a palla break e tornare in partita. Troppo facile tuttavia giudicare da seduti, quando l’altro… serve con quella potenza, varietà e precisione. La delusione per una partita che quasi non si è giocata è molta, ma onestamente i meriti di Kyrgios sono ampiamente superiori ai demeriti di Fognini. Ecco la cronaca di questa partita, quasi scivolata via.

Si inizia con Nick alla battuta. Servizi vincenti, doppio fallo, praticamente non si gioca, eccetto uno scambio minimo chiuso da un tweener errato dell’australiano. 1-0 Kyrgios. Il primo vero scambio lo vince Fabio, ma poi sbaglia nel giocare troppo timido al centro, Nick si avventa sulla palla e trova un angolo micidiale col dritto. Si intuisce subito che l’aussie cerca di accorciare lo scambio e prendersi rischi quasi immediati. Non fortunato Fognini per un attacco punito da un nastro nel passante. Arriva la palla break, e Fabio sbaglia. Break Kyrgios, 2-0 avanti. Nick insiste con il dritto inside out sul rovescio dell’azzurro, che all’avvio non riesce a leggere le traiettorie varie e improvvise del rivale. Sulle seconde (poche) Fognini entra, e si va ai vantaggi. Ma di nuovo il servizio sostiene Nick, che consolida il break, 3-0. 8 minuti di tennis, ed il primo set rischia di essere già compromesso per l’azzurro, che ha commesso solo una manciata di errori, ma decisivi al momento. Fognini inizia il quarto game con un ritmo più vivace, palle più lavorate e più lunghe, governando col dritto. La tattica paga, Kyrgios non ha pazienza e sparacchia. “Fogna” muove lo score, sotto 1-3. Nick tira seconde violente, arriva il quarto doppio fallo, che gli costa il 15-30. Non batte ciglio il canguro, apre l’angolo, a tutto rischio. E se gli stanno dentro, è dura. 4-1. Fabio tiene a zero il servizio, con Nick che pare quasi disinteressato a rispondere, nei suoi turni si gioca assai poco. 5-2 Kyrgios, che alla risposta prova addirittura l’attacco diretto con i piedi sulla riga, un po’ irridente (e pure perdente). L’australiano continua a non dare alcun ritmo, si scambia pochissimo, e l’azzurro fa fatica a macinare il suo tennis. Resta in scia salendo 3-5. Nick tira due sberle, 30-0, poi concede qualcosa (incluso un dritto micidiale in corsa di Fabio!) e 30 pari. Pressione? Ace, servizio esterno preciso, per il 6-3 Kyrgios. Un set estremamente rarefatto, anche come emozioni. Strappi di qualità di Kyrgios con tanti servizi ingiocabili, qualche cambio di ritmo di Fognini. Decisivo il break in apertura, con l’azzurro che non è mai riuscito ad incidere alla risposta.

Secondo set, inizia Fognini alla battuta. Prova ad imporre il suoi ritmi, con piedi quasi sulla riga dopo il servizio. Ma Kyrgios ha una posizione aggressiva alla risposta, e Fognini commette due doppi falli. Immediata palla break per l’australiano. Se la gioca bene Fabio, cancella la chance e mette la testa avanti, 1-0. Però continua a non incidere alla risposta, anche quando riesce ad entrare nello scambio, perché il rivale gioca una palla diversa dall’altra e non da mai ritmo. Forse potrebbe cercare di lavorare ancor più la palla, ma non è facile contro un avversario così particolare. 1 pari. Terzo game, Fabio serve ma commette il quarto fallo di piede… sulle seconde Kyrgios lascia partire il braccio, in totale anticipo, a trovare pallate molto lunghe, difficili da gestire. 15-40, due palle break. Fabio tira largo un rovescio, break Kyrgios, avanti 2-1, facendo anche poca fatica. Con le spalle al muro, Fabio reagisce. Entra in campo, si prende di forza lo scambio e lo chiude con una smorzata di gran classe. Rischi e fatica per un fare un 15… quando l’altro con un paio di prime ingiocabili scappa via. Con questo rendimento al servizio e questa tranquillità di Nick, è durissima per “Fogna”. 3-1 Kyrgios, consolida il break ed alla risposta prova qualche soluzione a tutto rischio pur di non faticare. Fognini tiene il servizio, anche facilmente, ma il problema è incidere alla risposta. Un problema per il quale l’azzurro non trova soluzione, anche perché Nick è bravissimo a variare continuamente angolo, velocità, rotazione. Entra in polemica con l’arbitro l’aussie per una chiamata invertita dal “falco”, si innervosisce e si va ai vantaggi. Spiraglio per Fabio? No, altre due botte di servizio, inclusa una seconda impressionante, per il 4-2. Ormai anche sul servizio dell’azzurro si gioca poco, la sensazione è che il match si stia trascinando verso la fine. Ottavo game, arriva un micro spiraglio per “Fogna”: doppio fallo in apertura e scambio ad alta rotazione… purtroppo sbaglia per primo Fabio, poteva essere la chance di issarsi 0-30. Ed anche sul 15 pari è l’azzurro a sparare in rete dopo oltre 10 tiri, condizione a lui ideale. Ringrazia Nick, che castiga Fognini chiamandolo a rete con una smorzata più passante. Il micro spiraglio diventa una porta chiusa, 5-3 Kyrgios, che pure continua ad irridere il giudice di sedia per la polemica precedente. Fognini serve per restare ancora in partita, ma non ci crede più, crolla 15-40, due match point per Kyrgios. Buono il secondo, una risposta violenta lungo linea è ingestibile. Nick la chiude in due set, dando una chiara dimostrazione di forza quando resta focalizzato e serve così bene. Vedendo il tabellone, chissà che non se la possa giocare anche per il titolo. Fabio saluta il cemento americano un po’ mestamente, ricordando il grande torneo dello scorso anno. Ora testa e gambe sul rosso, dove si può fare molto bene.

Marco Mazzoni

@marcomazz