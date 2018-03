Indian Wells – Miami: calendario senza soste e infortuni che aumentano

Quello che sta vivendo il circuito maschile a livello di infortuni è sicuramente un periodo buio, difficile: ci sono campionissimi della racchetta ex numero 1 del mondo attualmente fuori causa operazioni e infortuni gravi (Andy Murray), altri che sono alle prese con stop più lunghi del previsto (Rafa Nadal), altri ancora che faticano a ritrovare la forma dopo pause forzate (Djokovic e Wawrinka) e giovani che sembravano pronti a spaccare il mondo del tennis e che invece hanno visto la propria corsa rallentata da noie fisiche e muscolari (Nick Kyrgios).

Se è vero che allo stato attuale Roger Federer guarda tutti dall’alto del suo talento cristallino che l’ha riportato in vetta al ranking ATP con una condizione fisica eccellente, non va dimenticato che in passato anche lo svizzero è stato fermo per diversi mesi per problemi assai complessi alla schiena. Diverse le cause ma c’è un fattore, spesso denunciato dagli stessi atleti, ad aggravare la situazione già complessa di per sé: si gioca troppo.

Che senso ha mi domando giocare ad esempio due tornei importanti e dal grande richiamo come Indian Wells e Miami uno di seguito all’altro? In che condizioni arrivano alle fasi finali di Miami coloro che si sono spinti avanti nel primo Masters1000 della stagione? Se lo si fa per business, contratti pubblicitari con le televisioni e sponsor di ogni tipo, non si finisce per sottrarre o depotenziare proprio l’unica componente che non dovrebbe assolutamente mancare, ossia lo spettacolo? Se vi sono tanti ritiri prima del via ma anche a torneo in corso (non solo nei 1000 ma anche negli Slam), come si spettacolarizza un evento di tale richiamo?

I numeri, incredibilmente, appoggiano questa situazione e nel caso di Indian Wells appena concluso, è stato segnato un nuovo record di spettatori: non aspettiamoci quindi che la situazione migliori, anzi…finché posso ricavare qualcosa di utile mi accanisco contro quella fonte che invece di proteggere rischio per distruggere, o perlomeno rovinare.

Tralasciando gli appuntamenti Slam piazzati strategicamente senza intralciarsi gli uni con gli altri, restano i 1000: ma sono troppi? Si dovrebbe, si potrebbe, risistemare il calendario, spalmando i Masters1000 su una distanza non troppo ravvicinata, come succede anche nell’estate nordamericana: interessi in ballo troppo grandi probabilmente faranno sì che modifiche interessanti non ne verranno apportate, e se verranno approvate delle minuzie…ci verranno vendute come grandi e rivoluzionarie novità dalla parte dei giocatori (in sostanza non cambierà nulla).

Voi che modifiche realizzereste? Io, ridurrei i tabelloni di Indian Wells e Miami (tutti quei bye non mi piacciono proprio…), abbasserei il livello di uno dei 3 Masters1000 della terra rossa europea al livello di 500 in modo tale da non “obbligare” chi non ha voglia o non è in condizioni a prendervi parte, introdurrei un appuntamento su erba, spezzando anche la tranche nordamericana in modo tale da poter rifiatare e non penalizzare il 1000 prossimo agli Us Open. Difficile accada qualcosa di simile, più probabile invece non succeda piuttosto nulla.

Alessandro Orecchio