Le minacce di morte “In campo” verso lo staff di Caroline Wozniacki dopo la sconfitta contro la Puig

Caroline Wozniacki dopo la sconfitta subita da Monica Puig in quel di Miami ha avuto una serie di problemi tra cui è stata anche minacciata di morte in campo.

“Ieri sera ho perso un duro match contro una grande avversaria e amica come Monica Puig. Sono pienamente consapevole che il tennis è un gioco fatto di vittorie e sconfitte. Tuttavia, durante la partita alcuni spettatori hanno minacciato di morte mia mamma e mio padre, mi hanno chiamata in modi che non posso ripetere, hanno detto al nipote del mio fidanzato che ha 10 anni di stare zitto, e nel frattempo né la sicurezza né lo staff del torneo hanno fatto qualcosa per far si che ciò non accadesse”.

“Se da una parte incoraggio gli spettatori a tifare per una giocatrice e gioco spesso in situazioni difficili, quando alcuni limiti vengono superati, giocare a tennis passa in secondo piano. Spero che il Miami Open scelga di prendere tutto questo in modo serio perché è un orribile esempio da mandare alla prossima generazione di tifosi. Auguro il meglio a Monica per il resto del torneo”.