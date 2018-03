ITF Junior: vincono Melania Delai e Filippo Moroni. Vittoria in doppio per Isabella Tcherkes Zade

Settimana con tantissimi tornei ITF Junior under 18 e buoni risultati da parte di molti italiani. Doppia vittoria sia nel maschile che nel femminile in Marocco, dove hanno trionfato Melania Delai (2002) nel femminile e Filippo Moroni (2001) nel maschile. Nello stesso torneo semifinali per Lorenzo Rottoli (2002) e primo turno per Lorenzo Lorusso (2000) e Valentina Gaggini (2001).

Il torneo più importante della settimana si è svolto in Croazia, il Memorial Perin, di Grado 1. Tantissimi italiani al via, il risultato più importante nel singolare è stato portato a casa da Elisabetta Cocciaretto (2001) che è arrivata alle semifinali. Nel femminile secondo turno per Isabella Tcherkes Zade (2000), Cristina Tiglea (2001) e Alice Amendola (2001), primo turno per Enola Chiesa (2000), mentre non si sono qualificate Alessia Soncini (2001), Luna Urso (2002) e Anna Peres (2001).

Vittoria nel doppio femminile per Isabella Tcherkes Zade (2000), che in coppia con la rumena Prisacariu ha vinto il trofeo battendo in finale l’altra italiana Elisabetta Cocciaretto (2001) che giocava in coppia con la Slovena Radisic.

Nel maschile del Memorial Perin, quarti di finale per Giacomo Dambrosi (2001), ottavi di finale per Lorenzo Musetti (2002), Matteo Arnaldi (2001) e Filippo Speziali (2000), secondo turno per Giuseppe La Vela (2000) e Gianmarco Ferrari (2000), primo turno per Giovanni Peruffo (2001), Marco Furlanetto (2001), Gabriele Bosio (2000), Michele Vianello (2001) e Leonardo Chiari (2000), non hanno superato le qualificazioni Marco Galante (2000), Alberto Orso (2000), Simone Cacciapuoti (2000), Matteo Ghelli (2000), Francesco Sain (2002), Francesco Coriani (2001) e Andrea Fiorentini (2001).

In Spagna si è disputato un G2 di buon livello. Il risultato migliore per i nostri colori è stato fatto da Davide Tortora (2000), che è arrivato ai quarti di finale. Primo turno per Federico Arnaboldi (2000) e Riccardo Di Nocera (2000) e non si sono qualificati Pietro Martinetti (2000) e Riccardo Perin (2000). Nel femminile dello stesso torneo secondo turno per Federica Sacco (2002) e primo turno per Martina Biagianti (2001) e Nuria Brancaccio (2000).

Un altro G3 europeo della settimana si è disputato in Uzbekistan, dove hanno preso parte due italiane. Federica Rossi (2001) si è fermata ai quarti di finale, Lisa Piccinetti (2000) al primo turno.

Tanti G4 in programma nella settimana. Il risultato migliore arriva da Malta, dove Pietro Marino (2001) è arrivato in finale. Nello stesso torneo, quarti di finale per Luca Nardi (2003), ottavi di finale per Giorgio Tabacco (2003) e Mauro De Maio (2001), secondo turno per Alessio Tramontin (2003) e Mario Organista (2001), primo turno per Andrea De Berchi (2002), Federico Lucini (2002), Mattia Bernardi (2002), Andrea Gola (2001), Alessandro Bordoni (2000), Alessandro Parigi (2001) e Espedito Valerio (2000).

Nel femminile dello stesso torneo secondo turno per Jennifer Ruggeri (2003), Beatrice Stagno (2003), Carlotta Mencaglia (2003) e Maria Artimedi (2003) e primo turno per Giulia Paterno (2003), Carola Cavelli (2001), Anita Di Pietro (2002), Linda Cagnazzo (2001) e Arianna Zucchini (2003).

In Qatar, in un altro G4, semifinale per Matilde Mariani (2002), quarti di finale per Matilde Paoletti (2003) e primo turno per Antonella La Cava (2000). Nel maschile primo turno per Edoardo Cattaneo (2001), non si sono qualificati Massimo Brambati (2001), Jury Gaboli (2001), Marco Franzini (2001) e Riccardo Moscheni (2002).

Infine in Lettonia, in un G5, finale per Samuel Vincent Ruggeri (2002), quarti di finale per Leonardo Malgaroli (2002), primo turno per Enrico Wood (2002), Marcello Serafini (2002) e Laurentiu Junior Boici (2000).

Paolo Angella