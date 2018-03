Thanasi Kokkinakis e la vittoria più importante in carriera: “Affrontare Roger Federer non ha nulla a che fare con l’affrontare qualsiasi altro giocatore”

Thanasi Kokkinakis sta finalmente mostrando tutto il talento che lo ha reso un top-70 all’età di soli 19 anni.

Ora 21 enne, l’australiano che ha dovuto affrontare diversi gravi infortuni negli ultimi due anni, pensando perfino di smettere di giocare a tennis, ha ottenuto la più grande vittoria della sua carriera, battendo Roger Federer nel secondo turno del torneo di Miami.

“Affrontare Roger Federer non ha nulla a che fare con l’affrontare qualsiasi altro giocatore. Ci vuole tempo per adattarsi al suo gioco perché non ti dà alcun ritmo. Vincere con lui è stata una cosa incrdibile. Ero iscritto ad un challenger la prossima settimana. Lui è un idolo, sta giocando di nuovo a un livello eccezionale quest’anno, mi ha invitato ad andare a Dubai con lui un paio di volte. Ho imparato un po’ il modo in cui gioca da quegli allenamenti “, ha confessato alla fine dell’incontro.

“Non ho messo pressione su di lui nel primo set, ma nel secondo ho iniziato a giocare un po ‘di più alle mie condizioni, ho giocato il mio tennis aggressivo e quando ci riesco, so di avere delle possibilità contro tutti. Ho giocato molto bene il tiebreak del terzo set. Ero molto entusiasta alla fine anche se non sembrava. Ho mantenuto la calma. “