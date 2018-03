Combined Miami: Il programma di Domenica 25 Marzo

Stadium – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [22] Elise Mertens vs [11] Johanna Konta

2. [8] Venus Williams vs [29] Kiki Bertens

3. [5] Juan Martin Del Potro vs [26] Kei Nishikori (non prima ore: 19:00)

4. Jeremy Chardy vs [3] Grigor Dimitrov

5. [Q] Sofia Kenin vs [9] Petra Kvitova (non prima ore: 00:30)

6. [13] Diego Schwartzman vs [20] Milos Raonic (non prima ore: 02:00)

Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Joao Sousa vs Jared Donaldson

2. Vasek Pospisil vs [2] Marin Cilic

3. [6] Jelena Ostapenko vs Beatriz Haddad Maia

4. [14] John Isner vs Mikhail Youzhny

5. Raquel Atawo / Anna-Lena Groenefeld vs [G] Irina-Camelia Begu / Simona Halep

6. [G] Kateryna Bondarenko / Aleksandra Krunic vs [O] Jelena Ostapenko / Anastasija Sevastova OR [2] Hao-Ching Chan / Latisha Chan

Court 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [19] Hyeon Chung vs [Q] Michael Mmoh

2. [22] Filip Krajinovic vs Benoit Paire

3. Maria Sakkari vs Monica Puig

4. [26] Daria Gavrilova vs [4] Elina Svitolina

5. Nikola Mektic / Alexander Peya vs [2] Henri Kontinen / John Peers

Court 2 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Petra Martic vs [21] Ashleigh Barty

2. [3] Oliver Marach / Mate Pavic vs Alexander Zverev / Mischa Zverev

3. [Q] Danielle Collins vs Donna Vekic

4. Steve Johnson / Sam Querrey vs Rohan Bopanna / Edouard Roger-Vasselin

5. [1] Ekaterina Makarova / Elena Vesnina vs [WC] Johanna Konta / Heather Watson

6. Lyudmyla Kichenok / Alla Kudryavtseva vs [8] Andreja Klepac / María José Martínez Sánchez

Court 7 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Karen Khachanov / Andrey Rublev vs [6] Jamie Murray / Bruno Soares

2. [6] Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova vs Lara Arruabarrena / Arantxa Parra Santonja

TBA – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [Alt] Tatjana Maria / Lesia Tsurenko vs Elise Mertens / Demi Schuurs