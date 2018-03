Roger Federer annuncia niente terra rossa anche nel 2018. Lo svizzero ritornerà in campo tra quasi 3 mesi

Roger Federer ha appena annunciato che ha deciso di non giocare alcun torneo su terra battuta nel 2018, come accaduto già nel 2017.

Lo svizzero dovrebbe tornare in campo al torneo di Halle due settimane dopo il Roland Garros.

“Ho deciso di non giocare nella stagione sul rosso. La scorsa settimana non ho giocato molto bene, questa pure. Ora ho un po’ di tempo per capire come stanno le cose. E’ stato importante tornare numero uno a Rotterdam, tenerlo ora o tornarci durante la stagione non è importante”.

“Penso sempre positivo, ogni match è un’opportunità nuova. Sono deluso per non aver trovato il modo di vincere oggi. Farò una pausa, mi allontanerò da tutto e tornerò poi sul campo di allenamento per lavorare”.