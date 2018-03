Gli italiani in campo nel circuito Junior (settimana del 26 marzo)

Come prevedibile, saranno davvero tanti i giocatori italiani al via nel G2 di Firenze. E’ in Toscana che alcune delle nostre migliori racchette si affronteranno nella settimana di Pasqua.

Altri azzurri saranno impegnati nell’importante G1 in terra spagnola (Tortora-Di Nocera tra i ragazzi, Biagianti-Brancaccio tra le ragazze), mentre altri ancora giocheranno a Malta e in Lettonia. Ecco la situazione aggiornata, main draw e qualificazioni, di tutti i tornei Juniores in calendario da lunedì 26 marzo 2018.

Trofeo Juan Carlos Ferrero (Spagna – G1 – Terra outdoor)

Q: Riccardo Perin, Pietro Martinetti

MD: Davide Tortora, Riccardo Di Nocera

43rd City of Florence (Italia – G2 – Terra outdoor)

Q: Fabrizio Andaloro, Marco Furlanetto, Gian Marco Ortenzi, Giacomo Dambrosi, Giuseppe La Vela, Lorenzo Rottoli, Gianmarco Ferrari, Flavio Cobolli, Edoardo Graziani, Filippo Moroni, Simone Cacciapuoti, Andrea Cugini, Luca Nardi, Mattia Bellucci

MD: Lorenzo Musetti, Federico Arnaboldi, Matteo Arnaldi, Filippo Speziali, Michele Vianello, Gabriele Bosio

Jurmala Open (Lettonia – G5 – Cemento indoor)

Q: Leonardo Malgaroli, Enrico Wood

MD: Samuel Vincent Ruggeri, Marcello Serafini

VLTC San Michel (Malta – G5 – Cemento outdoor)

Q: Jacopo Poles, Luigi Castelletti, Andrea De Berchi, Mauro De Maio, Alessandro Parigi

MD: Fausto Tabacco, Giorgio Tabacco, Andrea Gola, Alessio Tramontin

Trofeo Juan Carlos Ferrero (Spagna – G1 – Terra outdoor)

MD: Martina Biagianti, Nuria Brancaccio

43rd City of Florence (Italia – G2 – Terra outdoor)

Q: Enola Chiesa, Alice Amendola, Aurora Zantedeschi, Cristina Elena Tiglea, Carola Cavelli, Chiara Girelli, Linda Alessi, Barbara Dessolis, Linda Cagnazzo

MD: Giulia Peoni, Lisa Piccinetti, Federica Sacco, Costanza Traversi, Lisa Pigato, Isabella Tcherkes Zade

VLTC San Michel (Malta – G5 – Cemento outdoor)

Q: Carla Lazzaroni, Eleonora Guglielmetti, Annagiulia Danesi, Maya Ceccarini, Elisa Pari

MD: Arianna Zucchini, Federica Trevisan, Carlotta Mencaglia, Giulia Paterno