Video del Giorno: La Sabalenka sul match point della Kvitova “Era un metro fuori”

Aryna Sabalenka è stata sconfitta nel secondo turno del torneo di Miami da Petra Kvitova.

Verso la fine della partita e precisamente sul match point, l’ace messo a segno da Petra ha mandato su tutte le furie la Sabalenka.

La giocatrice di Minsk era furiosa perchè, secondo il suo parere, l’ace della ceca era fuori però non si è potuta appellare ad occhio di falco dato che aveva finito i challenge a disposizione.

“Era un metro fuori!” ha detto la bielorussa al Giudice di Sedia.

.@Petra_Kvitova is through to round three of the @MiamiOpen

Defeats Sabalenka 7-5, 3-6, 6-3. pic.twitter.com/UlAd0VYlGQ

— WTA (@WTA) 23 marzo 2018