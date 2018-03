Challenger St Brieuc: Il Tabellone Principale. Sorteggio sfortunato per Andrea Arnaboldi.

Challenger St. Brieuc | Indoor | e43.000

(1) Baghdatis, Marcos vs Arnaboldi, Andrea

(WC) Guinard, Manuel vs Ignatik, Uladzimir

Oliveira, Goncalo vs Bachinger, Matthias

Qualifier vs (6) Ymer, Elias

(4) Stakhovsky, Sergiy vs Kamke, Tobias

(WC) Hoang, Antoine vs (WC) Furness, Evan

Qualifier vs Robert, Stephane

Qualifier vs (7) Moutet, Corentin

(8) Zopp, Jurgen vs Millot, Vincent

Qualifier vs Gerasimov, Egor

Safwat, Mohamed vs Kolar, Zdenek

Setkic, Aldin vs (3) Lacko, Lukas

(5) Otte, Oscar vs (SE) Barrere, Gregoire

Novak, Dennis vs De Schepper, Kenny

(WC) Humbert, Ugo vs (SE) Janvier, Maxime

Majchrzak, Kamil vs (2) Berankis, Ricardas