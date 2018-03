David Goffin andrà dal suo oftalmologo per valutare la situazione

David Goffin è tornato alle competizioni questa settimana a Miami dopo cinque settimane di stop dopo l’incidente all’occhio accaduto durante la semifinale dell’ATP 500 di Rotterdam e le cose non sono andate bene, sconfitto nettamente da João Sousa.

Dopo la sconfitta per 6-1 6-1 contro il numero uno portoghese, il belga ha rivelato che tornerà in Belgio per consultare il suo oftalmologo e valutare la situazione. “La pupilla sinistra rimane dilatata, ma dice che l’occhio sta meglio”, ha riferito la giornalista Carol Bouchard.

“Gli allenamenti stanno andando bene, ma oggi mi sentivo perso. Torno in Belgio per vedere il mio oculista, e poi penserò alla stagione su terra”.