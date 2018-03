Combined Miami: Il programma di Sabato 24 Marzo. In campo Fabio Fognini e Roger Federer

Stadium – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Alexander Zverev vs Daniil Medvedev

2. [1] Simona Halep vs [30] Agnieszka Radwanska (non prima ore: 18:00)

3. [1] Roger Federer vs [Q] Thanasi Kokkinakis

4. [10] Angelique Kerber vs [23] Anastasia Pavlyuchenkova (non prima ore: 22:00)

5. [17] Nick Kyrgios vs Dusan Lajovic (non prima ore: 01:00)

6. [3] Garbiñe Muguruza vs Christina Mchale (non prima ore: 02:30)

Grandstand – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Su-Wei Hsieh vs [5] Karolina Pliskova

2. [10] Tomas Berdych vs [PR] Yoshihito Nishioka

3. [11] Sam Querrey vs Radu Albot

4. Marcus Daniell / Dominic Inglot vs [4] Bob Bryan / Mike Bryan

5. [Q] Yuki Bhambri vs [8] Jack Sock (non prima ore: 22:00)

Court 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Denis Shapovalov vs [24] Damir Dzumhur

2. Frances Tiafoe vs [21] Kyle Edmund

3. [20] Anastasija Sevastova vs [WC] Victoria Azarenka

4. Nikoloz Basilashvili vs [6] Kevin Anderson

5. [Q] Monica Niculescu vs [13] Sloane Stephens

Court 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Carina Witthoeft vs Zarina Diyas

2. Evgeny Donskoy vs [28] David Ferrer

3. Guillermo Garcia-Lopez vs [31] Fernando Verdasco

4. [WC] Nicola Kuhn vs [15] Fabio Fognini

5. [18] Adrian Mannarino vs Steve Johnson

Court 7 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [29] Borna Coric vs Leonardo Mayer

2. [32] Karen Khachanov vs Marius Copil

3. [Q] Yafan Wang vs [Q] Alison Riske

4. Denis Istomin vs [16] Pablo Carreno Busta

Court 8 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Ryan Harrison / Max Mirnyi vs [6] Jamie Murray / Bruno Soares

2. Ben McLachlan / Jan-Lennard Struff vs [WC] Marcelo Demoliner / Daniel Nestor

3. [3] Oliver Marach / Mate Pavic vs Feliciano Lopez / Marc Lopez

4. Hyeon Chung / Denis Shapovalov vs Damir Dzumhur / Filip Krajinovic

5. [O] Jelena Ostapenko / Anastasija Sevastova vs [2] Hao-Ching Chan / Latisha Chan

Court 9 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [7] Ivan Dodig / Rajeev Ram vs Raven Klaasen / Michael Venus

2. Vania King / Katarina Srebotnik vs Raluca Olaru / Olga Savchuk

3. Elise Mertens / Demi Schuurs vs [3] Gabriela Dabrowski / Yifan Xu

4. Nadiia Kichenok / Anastasia Rodionova vs [7] Kiki Bertens / Johanna Larsson

Court 10 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. Marcin Matkowski / Aisam-Ul-Haq Qureshi vs Leonardo Mayer / Diego Schwartzman