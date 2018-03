Lleyton Hewitt attacca il possibile nuovo formato della Davis e il presidente ITF

Lleyton Hewitt attacca duramente il possibile nuovo formato della Davis Cup.

“Sono contro la nuova competizione che si sta ipotizzando, che senso ha giocare in una settimana, non si può nemmeno chiamare Coppa Davis. Credo di interpretare il pensiero di chiunque abbia giocato la vera Davis negli ultimi 50 anni.

Come può pensare un miliardario di arrivare dal nulla e comprare uno dei più grandi eventi sportivi, con oltre 117 anni di storia? La Davis è rappresentare il proprio Paese, questa è solo una questione di soldi. Tutto ciò mi sembra non avere alcun senso”.

L’attacco al presidente ITF David Haggerty: “Ad agosto avrà bisogno della maggioranza di due terzi per far passare questo suo progetto, ma si prepari allo scontro frontale: se la riforma non dovesse essere approvata, dovrebbe subito dimettersi