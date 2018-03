I tornei del Grande Slam: qual è il più difficile da vincere?

I 4 tornei del Grande Slam rappresentano la sfida più difficile per un tennista: due settimane di competizione, partite sulla lunga distanza dei 3 set su 5, montepremi stellari, stadi monumenti da rispettare più una serie di variabili che li rendono una sfida allettante e dall’importante posta in palio, tanto grande da poter cambiare o indirizzare la carriera di uno sportivo.

Nel circuito maschile si sono spesso succeduti campioni capaci di monopolizzare i vari eventi ma esiste un torneo dei 4 che è più complicato conquistare?

L’Australian Open è sempre stato il torneo dell’imprevedibilità, soprattutto per la collocazione temporale a inizio stagione (e per il clima…), quando la condizione dei giocatori è ancora in progress e i carichi della preparazione invernale giocano un ruolo fondamentale. A Melbourne si sono spesso verificate delle vere sorprese, con giocatori che hanno raggiunto il momento più alto della loro vita sportiva: penso a Petr Korda o Thomas Johansson ma anche ai tanti runner up che sono arrivati in finale stupendo un po’ tutti. È il torneo che dei 4 reputo più “accessibile”, dove il tabellone spesso si apre e ci sono più possibilità, non solo per i campionissimi. Va detto che negli ultimi anni i Fab4 lo hanno monopolizzato con vittorie a raffica, ma al di là dell’epoca eccezionale che stiamo vivendo, è il torneo dove più facilmente si può raggiungere un piazzamento importante.

Il Roland Garros è il torneo per specialisti per eccellenza: si dice che una volta c’erano gli arrotini spagnoli e la scuola sudamericana a dettare legge…ma essendo onesti, al giorno d’oggi è cambiato il fil rouge della manifestazione? Terra di conquista dei cosiddetti terraioli, i quali hanno ovviamente evoluto il loro gioco, un power tennis da terra battuta incarnato alla perfezione da Rafa Nadal. Difficili le sorprese in questo torneo uscendo dal circolo degli specialisti: assai complicato farsi largo sulla terra rossa parigina…

Wimbledon rappresenta un capitolo a parte, con la sua storia e la sua tradizione a imporre un certo timore: è il torneo più difficile da vincere, nonostante nel suo albo d’oro ci siano campioni in grado di creare una vera e propria egemonia, ma si tratta pur sempre di tennisti dal valore assoluto, che hanno marcato epoche e saputo imporre il proprio tennis anche sull’erba londinese. È per me il più difficile dei 4 tornei dello Slam perché gli scambi sono spesso giocati sull’1/2, con singoli punti concessi e che possono indirizzare l’andazzo dell’intero incontro. Un tempio sacro del tennis in cui il servizio è fondamentale e in cui il minimo passaggio a vuoto può costare caro: è pur vero che le condizioni di gioco sono cambiate nel tempo e che tutto è molto meno veloce ma per me resta di gran lunga la sfida Slam più importante per un tennista di vertice.

Per gli Us Open vale in parte il discorso fatto per gli Australian Open: con le stagioni tennistiche che si fanno sempre più massacranti e che provocano infortuni in serie, fare la sorpresa a New York non è impensabile, un po’ come fatto l’anno scorso dal sudafricano Kevin Anderson bravo ad approfittare della concorrenza in panne sfruttando una freschezza atletica merce rara a fine stagione per arrivare in finale contro Nadal: la zampata vincente a livello di piazzamento non è chiedere troppo.

Wimbledon su tutti, Roland Garros e un gradino sotto Us Open e Australian Open: voi cosa ne pensate?

Alessandro Orecchio