Davis Cup, Italia-Francia: le parole di Herbert

Pierre-Hugues Herbert sarà uno dei protagonisti della sfida di Coppa Davis tra Italia e Francia, in programma a Genova dal 6 all’8 aprile e valida per i quarti di finale della più importante competizione mondiale a squadre.

“Sarà una sfida affascinante”, ha dichiarato l’attuale numero 13 del ranking ATP di doppio, che poi ha speso parole d’elogio per il team azzurro: “La squadra italiana è una delle migliori in Coppa Davis. Arrivano alle gare molto concentrati e avranno dalla loro parte un grande pubblico; ricordo ancora con piacere le immagini della sfida tra Italia e Gran Bretagna, quando si giocò a Napoli e i tifosi sostennero in maniera impressionante i padroni di casa”.

“Gli italiani amano il tennis e sono consapevoli di poter contare su un grande team, a partire da Fabio Fognini ed Andreas Seppi, per arrivare a Paolo Lorenzi e Simone Bolelli. Spero che la Francia riesca a vincere, ma non sarà affatto facile”, ha concluso il tennista transalpino.

Lorenzo Carini