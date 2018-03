ATP Miami: Thomas Fabbiano esce di scena all’esordio contro Nikoloz Basilashvili

Il copione di un film purtroppo già visto. Nel primo turno del Masters 1000 di Miami, Thomas Fabbiano viene superato in rimonta da Nikoloz Basilashvili con il punteggio di 1-6 6-2 7-5 in un’ora e 45 minuti di gioco. L’azzurro illude nel primo set, viene travolto nel secondo parziale e infine lotta ma non viene a capo del georgiano una volta giunto al fotofinish della terza e decisiva frazione. Seppur Basilashvili – specialmente nel secondo set – si sia espresso ad ottimi livelli, rimane l’amaro in bocca per un’altra partita in cui Fabbiano gioca ad armi pari con il proprio avversario senza però uscire dal campo con la vittoria in tasca. La sensazione è che al pugliese manchi quella giusta dose di esperienza necessaria a questi livelli nel gestire i momenti chiave del match e anche un pizzico di killer instinct ogni qualvolta abbia la possibilità di prendere il sopravvento e rintuzzare i tentativi di rimonta dei propri rivali. Nikoloz Basilashvili approda dunque al secondo turno del Miami Open dove affronterà Kevin Anderson.

PRIMO SET

Nikoloz Basilashvili rompe il ghiaccio conquistando il turno di battuta inaugurale del match. Il georgiano, manovrando in spinta col dritto, parte bene anche in risposta tanto da procurarsi nel secondo game dell’incontro una palla break. Thomas Fabbiano non solo scongiura il pericolo con un dritto a sventaglio vincente, ma riesce anche a venire a capo del game e a strappare il servizio al tennista di Tbilisi approfittando di due errori non forzati col rovescio commessi dal suo avversario. Chiamato a servire per consolidare il vantaggio, il pugliese offre una palla del controbreak ma si salva nuovamente levandosi opportunamente dall’impaccio. Entrambi continuano a scambiare da fondo senza azzardare verticalizzazioni e a fare la differenza risulta essere la diversa regolarità e la maggior concretezza di Fabbiano nei punti chiave del set. Il georgiano, infatti, soffre tremendamente gli scambi prolungati risultando falloso – specialmente col rovescio – e andando costantemente fuori giri. È proprio con questo fondamentale che Basilashvili cede per la seconda volta di fila la battuta permettendo dunque all’azzurro di salire sul 4-1. Sull’onda dell’entusiasmo, Thomas non si lascia pregare e conferma il doppio break di vantaggio interpretando un tennis sempre più ordinato, solido e a buon ritmo. Basilashvili non trova il campo, Fabbiano è sempre più in controllo e padrone del parziale. L’azzurro si mostra incredibilmente deciso e fa calare il sipario sulla prima frazione archiviando la pratica con un pesante 6-1 in mezz’ora di gioco circa.

SECONDO SET

Thomas Fabbiano apre le danze al servizio e comincia il parziale con il naso avanti. Basilashvili, dal par suo, risponde presente interrompendo la striscia di 7 game consecutivi messa a referto dal pugliese. Fabbiano paga a caro prezzo il primo vero passaggio a vuoto nell’incontro e consente di fatto al tennista di Tbilisi di mettere le mani sul primo break dell’incontro in virtù di un vincente col dritto incrociato da capogiro. Il georgiano è sempre più in fiducia, al contrario l’azzurro non sembra più in grado di avere la stessa costanza e regolarità del primo set. Nikoloz Basilashvili legittima sapientemente il vantaggio e, complice un Fabbiano impreciso e poco centrato, inanella il quarto game consecutivo mettendo a referto un altro break. Si procede sulla falsa riga della prima frazione ad interpreti invertiti. Basilashvili conduce 4-1 ed ha saldamente fra le mani il pallino del gioco: la sua palla ricca di rotazione generata dal suo dritto fa decisamente più male rispetto a inizio match. Il georgiano si garantisce anche il sesto game del parziale mentre Tommy si riscatta e tiene la battuta in un game che si rivelerà soltanto interlocutorio. Nikoloz Basilashvili si aggiudica il secondo set col punteggio di 6-2 e rimanda ogni discorso alla terza e decisiva frazione.

TERZO SET

Il set parte nel peggiore dei modi per l’azzurro, in totale balia di un Basilasvhili sempre più ostico sul piano del ritmo. Non è infatti un caso se Fabbiano abbia iniziato a cercare soluzioni alternative come il drop shot o sbagli a ripetizione da fondo pur di uscire dalla ragnatela tessuta dal georgiano. Basilashvili impone il suo gioco avvalendosi del suo drittone penetrante e si appropria del break nel game d’apertura del set. Non sazio, il tennista di Tbilisi consolida il break di vantaggio e incrementa il divario portandosi a condurre sul 2-0. Fabbiano si scuote, reagisce con urlo una volta sbloccatosi nel punteggio e prova a rimanere a ruota del rivale odierno. Dal canto suo, il tennista caucasico non fa una piega e recita il suo spartito senza indugi mostrando solidità da fondo e un’apparente sicurezza. Fabbiano fatica a dare continuità al suo tennis ed il quinto game del parziale ne è la testimonianza. L’azzurro sbroglia una situazione delicata, seppur senza dover fronteggiare palle break in un gioco da 14 punti, e riesce a rimanere in scia malgrado un break da recuperare. Dal momento critico appena superato, il pugliese è bravo a riemergere brillantemente ricucendo lo strappo sul 3-3 e strappando pertanto la battuta al georgiano grazie a un paio di gratuiti del suo avversario e a un dritto in risposta conclusivo di un Tommy finalmente propositivo. Fabbiano rientra in carreggiata e opera pure il sorpasso issandosi sul 4-3, complice un Basilashvili decisamente più falloso e meno preciso rispetto a soli dieci minuti prima. La partita entra sempre più nelle fasi calde e salienti. L’azzurro è bravo a dare sempre meno punti di riferimento proponendo maggiori variazioni col back di rovescio, aprendosi gli angoli col dritto e servendo al corpo. Tommy tiene un turno di battuta preziosissimo nel nono game e costringe il georgiano ad andare a servire per restare nel match dopo il cambio di campo. Con tutta la pressione sulle spalle, Basilashvili non si scompone e trova il riaggancio commettendo un solo errore non forzato sul 30-0. A braccio più sciolto e con maggiore convinzione, il tennista di Tbilisi macina gioco col dritto e si procura due palle insidiosissime palle break. L’azzurro si salva con coraggio in entrambe le circostanze essendo lui stesso artefice del proprio destino, annulla anche una terza palla break in difesa ma nulla può alla quarta chance per Basilashvili, abile a rispondere e a costringere Fabbiano a un dritto in uscita dal servizio assai complicato. Nikoloz Basilashvili va a servire per il match e chiude i conti senza particolari problemi alla battuta. Il georgiano elimina all’esordio Thomas Fabbiano col punteggio di 1-6 6-2 7-5 in un’ora e 45 minuti di gioco.