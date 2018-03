Guy Forget, Direttore del Roland Garros, parla della possibile assenza di Federer: “Penso non sia mai accaduto nella storia che un numero uno non giochi uno Slam senza avere problemi fisici”

Guy Forget, il direttore del Roland Garros, ha parlato di Roger Federer e del suo possibile forfait al Roland Garros.

“L’impressione è che sia in piena forma fisicamente. Rispetteremo ogni decisione. Penso non sia mai accaduto nella storia che un numero uno non giochi uno Slam senza avere problemi fisici. Personalmente penso che possa raggiungere la finale del Roland Garros e perché no vincerla. È vero, c’è un grande Rafael Nadal e tutti gli altri giocatori del circuito, ma Roger li ha già battuti su terra. Vedendo la sua evoluzione in campo, gioca bene come due anni fa. Sarà una sua scelta. Ciò che è certo è che coloro che solleveranno il trofeo saranno dei campioni immensi”.