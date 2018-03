Combined Miami: I risultati con il Live dettagliato del Day 3

Combined Miami – Hard – 1° Turno M – 2° Turno F

Stadium – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [10] Angelique Kerber vs Johanna Larsson



Il match deve ancora iniziare

2. Leonardo Mayer vs Donald Young



3. [1] Simona Halep vs Veronica Cepede Royg OR [LL] Oceane Dodin (non prima ore: 20:00)



4. [WC] Ajla Tomljanovic vs [13] Sloane Stephens



5. [WC] Victoria Azarenka vs [14] Madison Keys (non prima ore: 00:30)



6. Nicolas Kicker vs Frances Tiafoe (non prima ore: 02:00)



Grandstand – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Denis Shapovalov vs Viktor Troicki



2. Guillermo Garcia-Lopez vs Tennys Sandgren



3. Steve Johnson vs Victor Estrella Burgos



4. Nikola Mektic / Alexander Peya vs Novak Djokovic / Viktor Troicki (non prima ore: 22:00)



5. Denis Istomin vs [WC] Miomir Kecmanovic



Court 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Alex de Minaur vs [PR] Yoshihito Nishioka



2. Ekaterina Makarova vs [5] Karolina Pliskova



3. Stefanos Tsitsipas vs Daniil Medvedev



4. [Q] Alison Riske vs [7] Caroline Garcia



5. [Q] Calvin Hemery vs [Q] Thanasi Kokkinakis



Court 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Alison Van Uytvanck vs [30] Agnieszka Radwanska



2. Evgeny Donskoy vs Aljaz Bedene



3. Dusan Lajovic vs Horacio Zeballos



4. Zarina Diyas vs [18] Svetlana Kuznetsova



5. John Isner / Donald Young vs Kyle Edmund / Nenad Zimonjic



Court 7 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Nicola Kuhn vs [Q] Darian King



2. Aliaksandra Sasnovich vs [23] Anastasia Pavlyuchenkova



3. [Q] Yuki Bhambri vs [LL] Mirza Basic



4. [32] Sorana Cirstea vs Su-Wei Hsieh



5. Marius Copil vs Mikhail Kukushkin



Court 8 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Christina Mchale vs [25] Barbora Strycova



2. Thomas Fabbiano vs Nikoloz Basilashvili



3. [12] Julia Goerges vs Carina Witthoeft



4. [Q] Ricardas Berankis vs Radu Albot



5. Shuko Aoyama / Zhaoxuan Yang vs Anna Smith / Renata Voracova



Court 9 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [20] Anastasija Sevastova vs Alizé Cornet



2. [4] Timea Babos / Kristina Mladenovic vs Ashleigh Barty / CoCo Vandeweghe



3. [17] Magdalena Rybarikova vs [Q] Monica Niculescu



4. [27] Carla Suárez Navarro vs [Q] Yafan Wang



5. Karen Khachanov / Andrey Rublev vs Fabrice Martin / Franko Skugor



Court 10 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Johanna Konta / Heather Watson vs Nicole Melichar / Kveta Peschke



2. Robin Haase / Matwe Middelkoop vs [2] Henri Kontinen / John Peers



3. Lyudmyla Kichenok / Alla Kudryavtseva vs Kirsten Flipkens / Nina Stojanovic



4. Alexander Zverev / Mischa Zverev vs Santiago Gonzalez / Fernando Verdasco



5. [6] Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova vs [O] Daria Kasatkina / Anastasia Pavlyuchenkova



