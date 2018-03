Davis Cup: La Dunlop Fort Clay sarà la palla per la sfida tra Italia vs Francia

Annunciamo che la palla Dunlop Fort Clay Court è stata scelta per l’incontro di Coppa Davis tra Italia e Francia che si giocherà dal 6 all’8 aprile a Genova.

“I giocatori hanno insistito per utilizzare la nostra palla. La Dunlop Fort Clay Court rappresenta ormai un’icona nei campi in terra rossa di tutto il mondo ed è stata scelta come palla ufficiale dei tornei WTA e ATP: Internazionali BNL D’Italia, Mutua Madrid Open, Rolex Monte-Carlo Masters e Rolex Shanghai Masters.” ha affermato Daniel Beswick, General Manager della Dunlop International Europe LTD Italia.

Sarà palla ufficiale anche di: Barcelona Open Banc Sabadell, Gazprom Hungarian Open, BMW Open by FWU, Millennium Estoril Open, TEB BNP Paribas Istanbul Open, New York Open, Chengdu Open, Rakuten Japan Open, Volvo Car Open, J&T Banka Prague Open, BRD Bucharest Open, Japan Women’s Open Tennis e Tashkent Open.

Dunlop prende spunto dalla storica tecnologia delle sue palle per mettere un altro tassello nella rivoluzione del brand!