Fabio Fognini e la voglia di casa da quando è diventato padre

Fabio Fognini non parla esplicitamente di ritiro, ma non nasconde che, all’età di 30 anni, la vita nomade richiesta ai giocatori lo sta mettendo in difficoltà. Anche perché il calore di casa è più grande che mai.

“È uno sport difficile. Queste sono delle cose che non puoi vedere, ma ogni settimana siamo su un nuovo aereo, cambiamo hotel, soffriamo il jet leg, superficie, ci sono un sacco di cose che accadono ad un tennista”.

“È una vita fantastica, ma molto difficile. Mi è sempre costato molto viaggiare e ora con Federico ancora di più. Dobbiamo trovare un modo per continuare a godermelo, anche se mi costa sempre più uscire di casa “, ha rivelato il numero 18 del mondo, che è diventato padre nel maggio dello scorso anno.

“È molto difficile, le cose sono cambiate negli ultimi mesi, ma sono cambiate in meglio. Flavia arriva in alcuni tornei, viene in questo tour in Nord America, altrimenti non potrei giocare Indian Wells o Miami. Fortunatamente, viviamo in Europa. Stiamo affrontando bene la situazione.”

Fognini vuole “continuare a combattere”. “Non ho intenzione di mollare ora che sono tornato nella top 20. Non so se finirò l’anno come 12 o 70 al mondo, ma cercherò di vincere il più possibile, questo è il mio lavoro”.