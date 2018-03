Combined Miami: Il programma di Mercoledì 21 Marzo. In campo Camila Giorgi

Stadium – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Ryan Harrison vs Joao Sousa

2. Pierre-Hugues Herbert vs Taylor Fritz

3. Catherine Bellis vs [WC] Victoria Azarenka (non prima ore: 20:00)

4. [WC] Serena Williams vs Naomi Osaka

5. Jared Donaldson vs [WC] Marcos Baghdatis (non prima ore: 00:30)

6. Monica Puig vs Samantha Stosur (non prima ore: 02:00)

Grandstand – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Yuichi Sugita vs Robin Haase

2. [WC] Bethanie Mattek-Sands vs Alizé Cornet

3. [WC] Christopher Eubanks vs [Q] Michael Mmoh

4. Mischa Zverev vs Benoit Paire

5. Guido Pella vs Mikhail Youzhny (non prima ore: 22:00)

Court 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Timea Bacsinszky vs Ekaterina Makarova

2. Matthew Ebden vs Gilles Simon

3. [Q] Cameron Norrie vs Nicolas Jarry

4. Ivo Karlovic vs Vasek Pospisil

5. Camila Giorgi vs Donna Vekic (non prima ore: 22:00)

Court 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Mikael Ymer vs Jan-Lennard Struff

2. Magda Linette vs [Q] Alison Riske

3. Veronica Cepede Royg vs [LL] Oceane Dodin

4. [Q] Bjorn Fratangelo vs [Q] Liam Broady

5. Lauren Davis vs Petra Martic

Court 7 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Zarina Diyas vs Jennifer Brady

2. Marton Fucsovics vs Maximilian Marterer

3. [Q] John Millman vs Peter Gojowczyk

4. [Q] Danielle Collins vs Irina-Camelia Begu

5. Madison Brengle vs Aryna Sabalenka

Court 8 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Jiri Vesely vs Lukas Lacko

2. [Q] Yafan Wang vs Marketa Vondrousova

3. Jeremy Chardy vs [Q] Rogerio Dutra Silva

4. [Q] Natalia Vikhlyantseva vs [Q] Rebecca Peterson

5. [Q] Andrea Petkovic vs [Q] Polona Hercog

Court 9 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Tatjana Maria vs Carina Witthoeft

2. [Q] Monica Niculescu vs Yulia Putintseva

3. [Q] Katie Boulter vs Su-Wei Hsieh

4. Varvara Lepchenko vs [Q] Viktorija Golubic

5. [Q] Stefanie Voegele vs [Q] Sofia Kenin