WTA Miami Open: Roberta Vinci manca l’accesso al main draw. L’azzurra viene sconfitta da Viktorija Golubic in due set

Roberta Vinci si arrende a Viktorija Golubic nel turno decisivo per l’ingresso al main draw del Miami Open. La tarantina, dopo la bella vittoria all’esordio nel tabellone cadetto contro Sachia Vickery, è stata battuta dalla svizzera prima menzionata in un’ora e un minuto col punteggio di 6-4 6-3. Nonostante un avvio a rilento con quattro palle break offerte alla tennista di Zurigo nel game d’apertura, la tarantina era riuscita ad ingranare e a portarsi avanti di un break nel set d’apertura salvo però non riuscire a custodire il vantaggio. Perso il primo set, Vinci è partita singhiozzando anche nella seconda frazione con un break di ritardo da dover recuperare. Ricucito lo strappo immediatamente, a nulla è valso il tentativo dell’azzurra di provare a rimanere aggrappata con le unghie e con i denti alla sua avversaria odierna. A seguito di questa battuta d’arresto, Roberta Vinci deve rimandare l’appuntamento col terzo tabellone principale della stagione in tornei WTA. Un plauso a Viktorija Golubic, brava a non aver ancora aver lasciato per strada neanche un set nella sua marcia verso il tabellone principale.

PRIMO SET

Roberta Vinci apre le danze al servizio ma deve sin da subito fronteggiare quattro palle break. L’azzurra riesce a neutralizzarle e ad assicurarsi il game inaugurale del match ai vantaggi costringendo Viktorija Golubic a dover rincorrere nel corso del primo set. La svizzera, dal par suo, non riscontra particolari problemi sul suo primo turno di servizio dell’incontro e pareggia i conti concedendo due punti alla tarantina. Si procede on serve con entrambe le giocatrici che questa volta si aggiudicano i loro rispettivi servizi senza regalare neanche un 15. La partita scorre via veloce, Roberta Vinci acquisisce maggior fiducia ed è abile a portarsi nuovamente al comando della prima frazione. Una volta trovate le adeguate contromisure al servizio, l’azzurra riesce anche ad operare il break alla prima chance utile. Chiamata a servire per consolidare il vantaggio, la tarantina, nonostante una sola possibilità avuta a sua disposizione per il 5-2, si fa strappare la battuta permettendo alla Golubic di rientrare immediatamente in carreggiata e di ricucire lo strappo. Riacciuffata sul 4-4, Roberta Vinci accusa il contraccolpo e cede nuovamente la battuta alla tennista nativa di Zurigo, consentendole di andare a servire per il primo set dopo il cambio campo. Viktorija Golubic conquista il quarto game di fila senza particolari patemi d’animo – il secondo consecutivo al servizio a zero – e mette le mani sulla prima frazione col punteggio di 6-4 in 35 minuti di gioco.

SECONDO SET

La frazione inizia nel peggiore dei modi. L’azzurra viene subito sorpresa da Golubic che piazza il terzo break di fila – il primo a zero – e legittima il vantaggio salendo sul 2-0. Finalmente Vinci si sblocca dopo sei giochi persi consecutivamente e prova a reagire rimanendo in scia. In un match che appare ormai a senso unico, la tarantina reagisce, si riprende il maltolto e recupera il break di svantaggio. Viktorija Golubic non si lascia scalfire nell’animo, tutt’altro: la svizzera riacquisisce il break e consolida il vantaggio sul 4-2 ottenendo ben 8 punti di fila. Vinci riesce a rimanere a ruota ma risulta pressoché innocua in risposta, tanto da consentire a Golubic di salire sul 5-3 e di far suo il secondo game consecutivo al servizio senza lasciare neanche le briciole all’azzurra. Viktorija Golubic è implacabile e fa calare subito dopo il sipario sul match: la tennista di Zurigo si qualifica per il main draw di Miami liquidando Roberta Vinci col punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e 1 minuto di gioco.