Combined Miami: Il programma di Martedì 20 Marzo

Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Christina Mchale vs Kaia Kanepi

2. Beatriz Haddad Maia vs Heather Watson

3. [WC] Amanda Anisimova vs Qiang Wang

4. [WC] Bernarda Pera vs Lara Arruabarrena

Court 1 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] John Millman vs [13] Ernesto Escobedo

2. Lesia Tsurenko vs [WC] Ajla Tomljanovic (non prima ore: 16:00)

3. Aliaksandra Sasnovich vs Kristyna Pliskova

4. [WC] Claire Liu vs [WC] Whitney Osuigwe

5. Aleksandra Krunic vs Maria Sakkari

Court 2 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Darian King vs [24] Mackenzie McDonald

2. Johanna Larsson vs Katerina Siniakova (non prima ore: 16:00)

3. Kateryna Bondarenko vs Alison Van Uytvanck

4. Mona Barthel vs Timea Babos

5. Kirsten Flipkens vs Mihaela Buzarnescu

Court 7 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Natalia Vikhlyantseva vs [24] Nicole Gibbs

2. Rebecca Peterson vs [22] Eugenie Bouchard

3. [7] Oceane Dodin vs [14] Alison Riske (non prima ore: 18:00)

4. Roberta Vinci vs [15] Viktorija Golubic

Court 8 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [12] Ruben Bemelmans vs [23] Alex de Minaur

2. [11] Bjorn Fratangelo vs [20] Carlos Berlocq

3. [8] Taro Daniel vs [WC] Thanasi Kokkinakis (non prima ore: 19:00)

4. Filip Peliwo vs Liam Broady

Court 9 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Monica Niculescu vs [21] Yanina Wickmayer

2. Yafan Wang vs Francoise Abanda

3. Vera Lapko vs [13] Andrea Petkovic

4. [12] Sofia Kenin vs Ysaline Bonaventure

Court 10 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Mirza Basic vs Michael Mmoh

2. [10] Cameron Norrie vs [WC] Patrick Kypson

3. Denis Kudla vs Calvin Hemery (non prima ore: 19:00)

4. [6] Ricardas Berankis vs [14] Sergiy Stakhovsky

Court 6 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Polona Hercog vs Barbora Krejcikova

2. Tereza Martincova vs Stefanie Voegele

3. [9] Jana Cepelova vs [23] Danielle Collins (non prima ore: 18:00)

4. [WC] Katie Boulter vs Carol Zhao

Court 3 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [4] Rogerio Dutra Silva vs [21] Peter Polansky

2. [9] Yuki Bhambri vs [19/WC] Elias Ymer (non prima ore: 19:00)