Combined Miami: Primo Turno Quali. Roberta Vinci al turno finale. Out all’esordio Berrettini e Errani

Roberta Vinci approda al turno finale nelle qualificazioni del torneo Combined di Miami.

La 35enne tarantina all’esordio ha battuto in rimonta per 57 61 62, dopo poco più di un’ora e mezza di gioco, la statunitense Sachia Vickery, 22 anni, numero 89 Wta e decima testa di serie delle “quali”.

Nella serata italiana la Vinci si giocherà un posto nel main draw con la svizzera Vittoria Golubic, numero 107 Wta.

Semaforo rosso per per Sara Errani: la 30enne romagnola, numero 96 del ranking mondiale e quarta testa di serie delle “quali”, è stata battuta per 64 57 76(2), dopo due ore e 39 minuti di gioco, dalla ceca Tereza Martincova, numero 146 Wta. Sara nel terzo set è volata sul 5-0.

Nel sesto gioco con il servizio a disposizione, dopo aver recuperato da 0-40, ha anche avuto un match-point ma ha finito per subire la rimonta della sua avversaria che l’ha prima riagganciata sul 5 pari e poi ha vinto il tiebreak per 7 punti a 2.

Out all’esordio Matteo Berrettini.

Il 21enne romano, numero 95 Atp, ha ceduto per 36 63 64, sopo oltre due ore di partita, al canadese Filip Peliwo, numero 186 Atp. Peccato perché Matteo dopo aver vinto il primo parziale e salito anche 2-0 nella seconda frazione prima di avere un passaggio a vuoto.

Combined Miami – Hard – 1° Turno Quali

Court 6 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

5Inc. [7] Matteo Berrettini vs Filip Peliwo



Berrettini – Peliwo

95. Singles ranking 186.

12. 4. 1996 Birthdate 30. 1. 1994

right Plays right

Liam Broadyvs [17] Henri Laaksonen

Broady – Laaksonen

169. Singles ranking 132.

4. 1. 1994 Birthdate 31. 3. 1992

left Plays right

Court 9 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

2Inc. [4] Sara Errani vs Tereza Martincova



Errani – Martincova

96. Singles ranking 146.

29. 4. 1987 Birthdate 24. 10. 1994

right Plays right

Stefanie Voegelevs [16] Kristie Ahn

Voegele – Ahn

126. Singles ranking 108.

10. 3. 1990 Birthdate 15. 6. 1992

right Plays right

Court 9 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

4INC. [10] Sachia Vickery vs Roberta Vinci



Vickery – Vinci

89. Singles ranking 166.

11. 5. 1995 Birthdate 18. 2. 1983

right Plays right

Arina Rodionovavs [15] Viktorija Golubic

Rodionova – Golubic

127. Singles ranking 107.

15. 12. 1989 Birthdate 16. 10. 1992

right Plays right