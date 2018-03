Roger Federer deluso dopo la sconfitta ad Indian Wells: “È sempre una grande delusione quando si perde dopo aver mancato dei match point”. Dopo Miami deciderà se giocare al Roland Garros

Con la sconfitta nella finale di Indian Wells Roger Federer ha mancato l’occasione di toccare quota 98 titoli in carriera. “È sempre una grande delusione quando si perde dopo aver mancato dei match point. Ho giocato un buon tennis tutto sommato e devo restare positivo: in fondo il mio inizio di stagione è fantastico, però ero talmente vicino, ho servito sul 40-15, e questo forzatamente fa male”.

“Il nervosismo durante il match? Non voglio entrare in questi dettagli. Penso che ho cercato di motivarmi per trovare nuove energie”

“Ora sarà importante recuperare per Miami, anche se mi sento piuttosto bene, malgrado gli ultimi due match siano stati complicati. Spero di andare lontano pure in Florida e di avere anche lì l’occasione di difendere il titolo conquistato lo scorso anno”.

Per quanto riguarda il prosieguo del suo 2018, il 36enne ha detto di aspettare la fine del secondo Masters 1000 stagionale per decidere se partecipare o meno ai Roland Garros.