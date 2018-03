Juan Martin Del Potro dopo il successo ad Indian Wells: “ho parlato molto con l’arbitro, perchè nei momenti importanti prendeva decisioni importanti che potevano cambiare l’andamento dell’incontro, ma penso che abbia fatto un buon lavoro”

Juan Martin Del Potro : “E’ stato un match incredibile, grande livello di tennis. Siamo stati nervosi per tutta la partita e lo abbiamo percepito in campo. Ed ecco perchè ho parlato molto con l’arbitro, perchè nei momenti importanti prendeva decisioni importanti che potevano cambiare l’andamento dell’incontro, ma penso che abbia fatto un buon lavoro. Purtroppo nel tie-break del secondo non ho mantenuto la calma, ma a fine match sono tornato tranquillo e nel tie-break ha commesso due doppi falli, errori facili e ne ho approfittato.

Non riesco a credere di aver vinto questo torneo, battendo Roger in una super finale. Sono sei del mondo, sì? Buono. Sono entusiasta di continuare a lavorare. Non mi aspettavo di avanzare in classifica, ma non mi importa dei numeri. Voglio solo continuare a vincere titoli come questo.

“L’obiettivo principale sarà essere in salute per tutto l’anno e giocare dove voglio giocare. Ora devo adottare una programmazione su terra rossa intelligente per sentirmi al 100 per cento per il resto della stagione.

E’ stato un momento orribile per me quando ho avuto i match point contro. Pensavo ancora al mio errore di dritto sul match point. Non lo sbaglio mai. Ma proprio col dritto, su tutti i suoi match point ho colpito forte”.

“Mi sono sforzato tanto per giocare lo slice. Il rovescio che avevo non era sufficientemente buono per giocare a questo livello. E ancora oggi non è dove vorrei. Ma il progresso più importante l’ho fatto in risposta, dove gioco sempre quello a due mani. In questo modo, posso prendere il controllo del punto. Ed è un grande cambiamento, perchè non corro troppo.

Durante le Olimpiadi, dopo il match con Djokovic, la mia vita è cambiata di nuovo. Mi sono sentito felice per il tennis. Ho vinto la Coppa Davis e ho detto, Ok non voglio più pressioni perchè ho vinto tutto quello che volevo tranne un 1000 (sorride), ma oggi ce l’ho fatta. Ho tutto quello che voglio, ora punto a migliorare il mio gioco. Sto ancora sorprendendo me stesso e voglio continuare a sorprendere il circuito”.