Italiane nei tornei del Circuito ITF: I risultati del 18 Marzo 2018. I risultati di oggi

Le Havre – $15,000 – Terra – TDQ

Tereza Koplova vs. Valentina Losciale ore 10:00



ITF Le Havre T. Koplova T. Koplova 6 3 V. Losciale V. Losciale 7 6 Vincitore: V. Losciale Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Koplova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 V. Losciale 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 T. Koplova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 V. Losciale 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 T. Koplova 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 V. Losciale 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 T. Koplova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 V. Losciale 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Koplova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 T. Koplova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 V. Losciale 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 T. Koplova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 V. Losciale 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 4-5 T. Koplova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 V. Losciale 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 T. Koplova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 V. Losciale 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-4 → 1-4 T. Koplova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 V. Losciale 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 T. Koplova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 V. Losciale 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Heraklion – $15,000 – Terra – TDQ

Federica Prati [8] vs. Alexandra Maria Staiculescu Non prima delle ore 10:30

Santa Margherita Di Pula – $25,000 – Terra – TDQ

Federica Bilardo vs. Pemra Ozgen [11] 2 incontro dalle ore 14:00

Nastassja Burnett vs. Natalija Kostic [16] 3 incontro dalle ore 14:00

Tessah Andrianjafitrimo [4] vs. Federica Di Sarra 2 incontro dalle ore 14:00

Costanza Traversi vs. Maria Fernanda Herazo Gonzalez [14] ore 14:00

Estrella Cabeza-Candela [8] vs. Claudia Giovine 3 incontro dalle ore 14:00

Sara Cakarevic [7] vs. Giulia Peoni 2 incontro dalle ore 14:00

Hammamet – $15,000 – Terra – TDQ

Yasmine Mansouri [3] vs. Maria Aurelia Scotti ore

Dalila Said [8] vs. Chiara De Vito Non prima delle ore 11:30

Alba Carrillo Marin [1] vs. Alice Viglianisi # incontro dalle ore

Antalya – $15,000 – Terra – TDQ

Veronika Erjavec [5] vs. Lidia Mugelli 6-1 6-4