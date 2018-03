Naomi Osaka è la regina del torneo di Indian Wells (Video)

Arriva per la nipponica il successo più importante in carriera

Naomi Osaka conquista il primo titolo WTA della sua carriera vincendo il torneo WTA Premier Mandatory di Indian Wells ($8.648.508, cemento).

La tennista di Osaka, dopo aver battuto due top 5 nel corso del torneo (Simona Halep e Karolina Plsikova) senza dimenticare Maria Sharapova all’esordio, ha sconfitto in finale la tennista russa Daria Kasatkina con il punteggio finale di 6-3 6-2 dopo 1 ora e 10 minuti di gioco.

La giapponese, che dall’età di tre anni vive negli Usa, dopo un primo set che sembrava promettere grande lotta, con il break operato nel settimo gioco della prima partita è riuscita a dominare in lungo e in largo l’incontro, grazie alle sue sublimi accelerazioni lungo linea di dritto e rovescio.

Primo Set: La Kasatkina, operava il break nel primo gioco e rompeva al meglio il ghiaccio, conducendo per 1-o e servizio. La Osaka reagiva ed operava l’immediato contro break (a 30) e dopo teneva la battuta portandosi in vantaggio sul 2-1 grazie alla sua maggiore aggressività. Sul 3-3 e servizio per la giapponese, quest’ultima annullava una pericolosa palla break con un ace e con un magnifico lungo linea di rovescio si portava in vantaggio sul 4-3. La russa subiva il contraccolpo psicologico con la Osaka che la brekkava a 15, dopo un vincente di rovescio lungo linea, andando sul 5-3 a servire per il primo set. La nipponica senza difficoltà e con la complicità di Daria, due errori di dritto, si aggiudicava la prima partita con il punteggio di 6-3 in 39 minuti, dopo l’ennesimo splendido rovescio lungo linea.

Secondo Set: Partiva male il set della russa, che cedeva subito la battuta, dopo un doppio fallo, ne approfittava Naomi Osaka che conduceva per 1-0 e servizio. L’asiatica senza difficoltà confermava il break e conduceva per 2-0. Sull’1-3 e servizio Kasatkina, la tennista di Togliatty dopo aver annullato una palla break con un ace, subiva il secondo break del set, con un magnifico dritto lungo linea di Osaka, la quale si issava sul 4-1 e servizio. Daria ormai completamente fuori di testa dal match, non riusciva più ad arginare la nipponica. Sul 5-2 la Osaka serviva per il titolo e al primo match point con un rovescio al volo vincente, dopo una gran prima, conquista il torneo di Indian Wells.

La partita punto per punto



WTA Indian Wells Naomi Osaka Naomi Osaka 6 6 Daria Kasatkina [20] Daria Kasatkina [20] 3 2 Vincitore: N. OSAKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 N. Osaka 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 5-2 → 6-2 D. Kasatkina 15-0 30-0 30-15 40-30 5-1 → 5-2 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 D. Kasatkina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 3-1 → 4-1 N. Osaka 15-0 30-15 ace 40-15 ace 2-1 → 3-1 D. Kasatkina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-0 → 2-1 N. Osaka 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 D. Kasatkina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 D. Kasatkina 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 N. Osaka 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 3-3 → 4-3 D. Kasatkina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 N. Osaka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 D. Kasatkina 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 N. Osaka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Kasatkina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 N. Osaka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

5 Aces 23 Double Faults 156% 1st Serve % 71%23/29 (79%) 1st Serve Points Won 17/34 (50%)13/23 (57%) 2nd Serve Points Won 7/14 (50%)3/4 (75%) Break Points Saved 3/7 (43%)9 Service Games Played 817/34 (50%) 1st Return Points Won 6/29 (21%)7/14 (50%) 2nd Return Points Won 10/23 (43%)4/7 (57%) Break Points Won 1/4 (25%)8 Return Games Played 936/52 (69%) Total Service Points Won 24/48 (50%)24/48 (50%) Total Return Points Won 16/52 (31%)60/100 (60%) Total Points Won 40/100 (40%)

44 Ranking 19

20 Age 20

Osaka, Japan Birthplace Togliatty, Russia

Boca Raton, FL, USA Residence Togliatty, Russia

5′ 11″ (1.80 m) Height 5′ 7″ (1.70 m)

152 lbs. (69 kg) Weight 137 lbs. (62 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro Turned Pro Pro (2014)

8/4 Year to Date Win/Loss 8/6

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 1

$1,483,053 Career Prize Money $2,778,951

Luigi Calvo