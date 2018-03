ITF Junior: semifinali per Sara Ziodato e Federico Arnaboldi

Settimana senza vittorie italiane nel circuito ITF, con pochi italiani presenti. Vediamo come al solito i risultati dei nostri connazionali. Il torneo più importante della settimana (dopo un G1 disputato in Malesia) si è svolto in Spagna, un G2 a cui hanno preso parte diversi italiani.

Il miglior risultato è stato raggiunto da Federico Arnaboldi (2000) che è arrivato fino alle semifinali. Nello stesso torneo quarti di finale per Flavio Cobolli (2002) e Gianmarco Ferrari (2000), mentre non si è qualificato al main draw Pietro Martinetti (2000). Nel femminile primo turno per Nuria Brancaccio (2000) e Martina Biagianti (2001), mentre non ha superato le quali Alessia Tagliente (2001).

L’altro G2 europeo della settimana si è disputato in Uzbekistan, dove hanno preso parte due italiane. Lisa Piccinetti (2000) si è fermata al secondo turno e Federica Rossi (2001) al primo.

Infine alcuni italiani hanno preso parte al torneo G4 disputato in Svezia, dove ha ben figurato (come nella settimana precedente) Francesco Passaro (2001), che ha raggiunto i quarti di finale proveniente dalle qualificazioni. Nel femminile dello stesso torneo semifinali per Sara Ziodato (2002), quarti di finale per Barbara Dessolis (2001), secondo turno per Greta Medeghini (2001) e primo turno per Francesca Rumi (2000).

Paolo Angella