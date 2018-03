Monflis e Kohlschreiber danno forfait a Miami

A pochi giorni dall’inizio del Miami Open 2018, due tennisti sono stati costretti a dichiarare forfait a causa di problemi fisici. Il francese Gael Monfils per l’infortunio alla spalla e il tedesco Philipp Kohlschreiber per un problema muscolare ha deciso di saltare l’appuntamento in Florida e iniziare a prepararsi per il tour sulla terra rossa.

Nel tabellone principale saranno sostituiti dal cileno Nicolas Jarry e dallo slovacco Lukas Lacko.

Luigi Calvo