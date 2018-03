Coric: “Avrei vinto la partita con qualsiasi altro giocatore oggi. Federer è incredibile anche per questo”

Si è concluso un’ottima settimana per Borna Coric. Il croato è stato eliminato nella semifinale dell’Indian Wells Masters 1000 contro Roger Federer, dove vinceva per 6-3 4-2.

In conferenza stampa, alla fine della partita, il ventunenne ha analizzato la sconfitta contro il numero uno del mondo. “Sono rimasto molto sorpreso dal mio livello di gioco dal primo minuto. Maggiore era la pressione, più si giocava meglio. Mi è piaciuto molto stare in campo. Mi sento male per aver perso, ma questo è il tennis ed è stato contro il miglior giocatore del circuito “, ha sostenuto.

Coric ha inoltre confessato che se avesse affrontato un altro avversario avrebbe vinto. “Ogni tennista avrebbe perso con me oggi, ma Roger ha qualcosa di speciale che lo rende in grado di vincere nonostante non abbia giocato il suo miglior tennis”, ha detto il numero 49 al mondo.