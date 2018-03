Del Potro su Federer: “L’ho già sconfitto e so come rifarlo”

Juan Martin del Potro ha superato Milos Raonic con molta facilità e adesso troverà dall’altra parte della rete, nella finale di Masters 100 di Indian Wells, un vecchio amico di tante battaglie: Roger Federer.

“Abbiamo giocato grandi partite”, ha detto il 28enne argentino dopo la vittoria per 6-2 6-3 sul canadese. “Adoro giocare contro di lui. È il favorito per domani, ma giocherò il mio miglior tennis. L’ho sconfitto in passato e so come farlo di nuovo, ma non è facile “, dice.

Federer e Del Potro si sono già affrontati ventiquattro volte, con lo svizzeri che ha vinto in diciotto occasioni. “Sarà un grande test per vedere il mio livello. Stavano tutti aspettando questa finale e cercherò di godermi l’atmosfera in campo “, ha concluso Del Potro, che si è già garantito l’arrivo al sesto posto in classifica, e in caso di vittoria in finale salirà in quinta posizione, ora occupata da Alexander Zverev .