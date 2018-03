Challenger Lille: il Main Draw

Mahut, Nicolas vs Arnaboldi, Andrea

Qualifier vs (WC) Mertens, Yannick

Zapata Miralles, Bernabe vs Qualifier

Setkic, Aldin vs (6) Robert, Stephane

(3) Maden, Yannick vs Mousley, Bradley

(WC) Humbert, Ugo vs Safwat, Mohamed

Qualifier vs Oliveira, Goncalo

Milojevic, Nikola vs (8) Bachinger, Matthias

(7) Moraing, Mats vs Giustino, Lorenzo

Hoang, Antoine vs Tomic, Bernard

Kamke, Tobias vs Ignatik, Uladzimir

Lestienne, Constant vs (4) Otte, Oscar

(5) Moutet, Corentin vs Qualifier

Millot, Vincent vs (WC) Grenier, Hugo

Leshem, Edan vs (WC) Janvier, Maxime

De Schepper, Kenny vs (2) Halys, Q