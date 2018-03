Venus Williams: “Chi si abitua alle sconfitte dovrebbe rinunciare a vivere”

Nel match con la giovane russa Daria Kasatkina che alla fine ha eliminato da Indian Wells Venus Williams (4-6, 6-4 e 7-5), non riuscendo così la statunitense a raggiungere la finale.

La 37enne americana non ha nascosto la delusione di non essere stata in grado di lottare per la vittoria di un altro torneo, ammettendo che la sua avversaria è stata più forte nelle fasi finale dell’incontro.

“Alla fine ha giocato un po ‘meglio, semplicemente”, ha detto Venus, dimostrandosi, ovviamente, insoddisfatta della sconfitta. “Gioco per vincere tornei. Quindi se non vinco, non sono felice. Non vengo qui per i risultati. Non mi abituo alle sconfitte, mai. Chi si abitua alle sconfitte dovrebbe rinunciare a vivere “, ha aggiunto.

Luigi Calvo