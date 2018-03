Simona Halep dopo la sconfitta in semifinale a Indian Wells: “Non ero per nulla concentrata”

Dopo essere stata sconfitta dalla giapponese Naomi Osaka nella semifinale WTA Premier Mandatory di Indian Wells, Simona Halep è rimasta molto delusa dalla scarsa prestazione offerta nel corso del match: “Non sentivo la palla. Oggi, penso di aver giocato bene fino al 4-3, dopo di che ho perso completamente la concentrazione e in questo tipo di partite finisci per pagarlo, mi congratulo con Naomi per il grande incontro che ha giocato. Ha giocato praticamente bene per tutta la partita, cosa che non ho fatto io “, ha detto nella conferenza stampa la numero uno al mondo.

Luigi Calvo