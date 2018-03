Milos Raonic: “Sono felice di tornare in semifinale qui a Indian Wells”

Il tennista canadese Milos Raonic è molto entusiasta di tornare in una semifinale di un Masters 1000, dopo la stagione 2017 caratterizzata da gravi infortuni. Dopo aver battuto Sam Querrey nei quarti di finale, l’ex numero tre del mondo analizza la sua vittoria: “Sono molto felice di poter lottare e essere in corsa per la conquista di un torneo come quello di Indian Wells, le cose sono andate molto bene oggi, anche se è vero che dobbiamo correggere certe cose. Devo giocare bene dall’inizio alla fine, e non andare come un ottovolante, ma sono cose che dobbiamo sistemare con il passare delle partite.”

“L’importante è che io sia felice e darò tutto per poter accedere alla finale di domenica “ , ha concluso il tennista canadese in alcune dichiarazioni raccolte dal sito ufficiale dell’ATP.