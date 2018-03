Naomi Osaka: “E’ incredibile accedere alla finale di Indian Wells”

La giapponese Naomi Osaka è apparsa davanti ai media in conferenza stampa per analizzare la vittoria ottenuta oggi contro la rumena Simona Halep nell’incontro di semifinale del torneo di Indian Wells: “È incredibile poter accedere alla finale di questo torneo e battere giocatrici di alto livello per tutta la settimana, vincere il torneo sarebbe incredibile, ma non voglio mettermi pressione, dato che non avevo intenzione di arrivare fino a questo punto questa settimana. Le giocatrici che ho sfidato durante la settimana hanno avuto molta più pressione di me, quindi non devo ancora gestire la pressione e questo rappresenta un vantaggio per me “. La sua avversaria nella grande finale sarà Daria Kasatkina, un’altra tennista che ha giocato ad altissimi livelli: “Kasatkina è una grande tennista e non è la prima finale che disputa, penso che sia io sia lei stiamo dimostrando che la nuova generazione sta andando forte.”, ha detto la giapponese.