Del Potro: “La cosa importante è vincere, non importa come”

Juan Martín Del Potro ha vinto il suo nono incontro consecutivo nella semifinale dell’ATP Masters 1000 Indian Wells nella giornata di venerdì, e alla fine della partita era molto contento della vittoria, anche se non è stata per niente facile.

“La cosa più importante è vincere, non importa come. Sto bene, ho giocato molto a tennis e il mio corpo si sente ancora bene. Questa è la chiave a questi livelli “, ha dichiarato l’argentino, attualmente all’ottavo posto nella classifica mondiale, che salirà al sesto posto Atp in caso di qualificazione alla finale di Indian Wells.

Del Potro ora pensa alla sfida con Milos Raonic. “Sono contento di tornare in semifinale dopo tanti anni. Sono arrivato fin qui ma devo continuare a migliorare il mio gioco per battere Raonic domani. Milos è uno dei favoriti per la vittoria del torneo e sta giocando molto bene dopo tutti gli infortuni. Proverò a giocare al meglio … “