Raonic sconfigge Querrey e approda nelle semifinali di Indian Wells

Milos Raonic sta disputando il suo miglior torneo da quando è tornato alla competizioni. Il canadese si è qualificato per le semifinali del Masters 1000 di Indian Wells dopo aver battuto Sam Querrey 7-5, 2-6, 6-3.

L’incontro, come previsto, è stato contrassegnato dall’importanza del servizio. Con entrambi i tennisti che hanno come loro arma principale proprio il servizio. Nel primo set, nonostante Querrey, sia andato a servire per il set sul 5-3, il canadese ha giocato bene in risposta e ha realizzato un parziale di quattro giochi consecutivi. Nella seconda partita, l’americano si è dimostrato nettamente superiore, frutto del solo 40% di prime messe in campo da Raonic.

Il break decisivo, realizzato nel terzo set, ha permesso al numero 38 della classifica mondiale di accedere alle semifinali di un torneo master 1000 per la prima volta da Parigi-Bercy nel 2016. Il suo prossimo avversario sarà il vincitore della sfida tra Juan Martin Del Potro e Phillip Kohlschreiber .