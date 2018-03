Chung dice la sua su Federer. Il coreano è il nuovo numero uno asiatico

Il tennista sudcoreano Hyeon Chung è apparso davanti ai media in conferenza stampa per parlare della sconfitta di ieri contro lo svizzero Roger Federer nei quarti di finale dei Masters 1000 Indian Wells: “Nonostante la sconfitta subita oggi, penso di aver fatto un’ottima settimana e acquisito tanta esperienza, penso che tutti i tifosi del tennis amano Roger Federer perché è incredibile quello che sta facendo alla sua età, è una grande esperienza per me e spero di imparare molte cose da lui. “

Dopo il suo ottimo lavoro in questo torneo, Chung è diventato il primo tennista asiatico ad avanzare il giapponese Kei Nishikori: “È un grande onore essere il numero uno asiatico, Kei si sta riprendendo da quell’infortunio ed è un grande giocatore. Sto giocando bene quest’anno e possiamo lottare per la conquista di qualche torneo “, ha detto Chung.

Luigi Calvo