WTA Miami: Maria Sharapova non ci sarà

Maria Sharapova ha annunciato il forfait nel torneo WTA Premier Mandatory di Miami.

“Con molta tristezza devo comunicarvi che non sarò in grado di prendere parte al Miami Open quest’anno a causa di un infortunio all’avambraccio sinistro. Sono molto delusa perché si tratta di uno tra i miei tornei preferiti e non vedo l’ora di tornare la prossima stagione“.