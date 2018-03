Challenger Qujing: Il Tabellone di Qualificazione. Andrea Vavassori al via.

Challenger Qujing CH | Cemento | $75.000

(1) Tokuda, Renta vs Bye

Podzus, Martins vs (5) Vavassori, Andrea

(2) Trongcharoenchaikul, Wishaya vs Bye

Li, Yuanfeng vs (7) Saville, Luke

(3) Balaji, N.Sriram vs Siljestrom, Andreas

Wang, Rui-Xuan vs (6) Grills, Jacob

(4) Chung, Yunseong vs Matsui, Toshihide

Elgin, Mikhail vs (8) Slobodchikov, Ronald

Centre Court – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Rui-Xuan Wang vs [6] Jacob Grills

2. Yuanfeng Li vs [7] Luke Saville

Court 4 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Martins Podzus vs [5] Andrea Vavassori

2. [3] N.Sriram Balaji vs Andreas Siljestrom (non prima ore: 04:30)

Court 6 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Yunseong Chung vs Toshihide Matsui

2. Mikhail Elgin vs [8] Ronald Slobodchikov (non prima ore: 04:30)