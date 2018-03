Kasatkina in semifinale a Indian Wells: “Le sensazioni oggi erano perfette”

Daria Kasatkina ha disputato una di quelle partite da sogno, dove tutto scorre velocemente e facilmente.

La russa ha sconfitto con grande facilità, lasciandole solo due giochi, la tedesca Angelique Kerber, raggiungendo le semifinali di Indian Wells dove andrà a sfidare Venus Williams. “Le sensazioni erano perfette, il mio ritmo era perfetto, tutto andava bene, tutto quello che ho mostrato oggi è quello che ho fatto in allenamento in queste settimane, sono stata in grado di giocare davvero con calma”.