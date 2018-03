Roger Federer e la possibilità di rimanere ancora a lungo numero 1 del mondo

Roger Federer stanotte si è qualificato alle semifinali dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells e continuerà a guidare la classifica mondiale almeno nelle prossime due settimane, dove nel torneo di Miami, difenderà il titolo conquistato lo scorso anno.

Ma Federer persegue un altro obiettivo in termini di classifica ancora più ambizioso nei prossimi giorni. Il fatto è che se il 36enne svizzero vincesse Indian Wells, il suo primato in classifica è sicuro non solo dopo il torneo di Miami ma anche per la stagione su erba, dal momento che Federer non difende un singolo punto nella stagione della terra rossa, che non ha giocato nel 2017 e su cui ha dubbi nel 2018 se parteciparvi.

In questo momento:

1. Roger Federer, 9420

2. Rafael Nadal, 9370

Se Federer vince Indian Wells

1. Roger Federer, 10060

2. Rafael Nadal, 9370

Punti da difendere a Miami

Federer – 1000

Nadal – 600

Punti da difendere tra Indian Wells e la stagione su erba

Federer – 1000

Nadal – 5280